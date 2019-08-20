Проигравшие в дерби. Сборная неудачников 6-го тура

Костяк символической команды провалившихся игроков на этот раз состоит из представителей московских команд, которые проиграли в дерби - «Динамо» и ЦСКА . Хотя нашлось место и кое-кому из питерцев, потерявших очки, несмотря на большинство.Большой вопрос: куда побежал вратарь «Ростова» в эпизоде с первым пропущенным мячом? Если ценой гола Песьяков хотел выключить из игры самого опасного игрока в составе соперника, у него ничего не вышло – Слай после перерыва забил ещё один.



Евгений Чернов, «Ростов»



У левого защитника было два очень хороших момента, что по меркам выезда дончан в Уфу – непозволительная роскошь. Чернов запорол оба, пробив мимо ворот, а «Ростов» проиграл 0:2.



Игорь Дивеев, ЦСКА



Молодого игрока много хвалили на финише предыдущего сезона, но на этот раз Гончаренко он подвёл. Именно Дивеев потерял в опустившемся на стадион тумане Жиго, когда тот забивал второй мяч. Да и одна из самых опасных контратак в конце встречи – вина именно Дивеева.



Иван Ордец, «Динамо»



Здесь комментарии излишни – просто взгляните на то, как Антон Миранчук просочился сквозь центрального защитника «бело-голубых». Настоящий фокус.







Никита Калугин, «Сочи»



Пять туров дебютанты премьер-лиги не могли забить гол. Центральный защитник Калугин не вытерпел в игре против «Оренбурга» - и симпатично положил рядом с дальней штангой собственных ворот после подачи соперника. Повезло ещё, что приехал гений Заболотный, благодаря которому команда отыгралась.



Ризван Уциев, «Ахмат»



Не совсем понятно, нарушал ли правила защитник чеченского клуба или Ерохин упал сам, почувствовав микроскопическое (тем более оно было ненарочным) касание, но в любом случае неизменным остаётся одно – Уциев оставил партнёров в меньшинстве против чемпиона уже на седьмой минуте.





В прошлом туре хавбек угодил к неудачникам потому, что не реализовал главный момент «Урала» в игре с «Локо». Против же «Крыльев» Августыняк действовал слишком не аккуратно в центре – из-за его ошибок «Крылья» выходили в очень опасные атаки.Даже не пытался навязать борьбу в собственной штрафной Заболотному – просто взял и толкнул его обеими руками в спину. Естественно, был пенальти и гол, который не позволил «Оренбургу» взять три очка.Полузащитник заработал штрафной, с которого Филипп открыл счёт в матче, но в остальных моментах – а из опасных у недавно приобретённого «бело-голубыми» игроками их было два – он сыграл бездарно. А ведь мог и должен был решать результат дерби в пользу своей команды.Болельщики «армейцев» молились, чтобы Фёдор смог сыграть в дерби. Он смог – и не забил главный момент первого тайма, когда, казалось, других шансов нет. Даже Гончаренко признался на пресс-конференции, что ожидал от Чалова большего.У иранского Месси было три железобетонных момента, но все из них он умудрился растранжирить (хотя и Городов ложился костьми). «Ахмату» Азмун забил только раз, но этот мяч не был засчитан, ведь ещё раньше судья зачем-то свистнул фол на Ерохине.