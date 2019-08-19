Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился эмоциями после победы красно-белых в дерби против ЦСКА (2:1).
"Спартак" провел отличную игру. Он был лучше ЦСКА во всем. Очень надеюсь, что эта полоса удач и побед продолжится.
Что касается Самуэля Жиго, то он сыграл просто фантастически. Он был лучшим на поле как в обороне, так и в атаке", - цитирует Рианчо Sport24.
Рауль Рианчо: "Спартак" был лучше ЦСКА во всем
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