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"Ахмат" обратился в КДК с просьбой отменить удаление Уциева

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал удаление защитника "Ахмата» Ризвана Уциева на 7-й минуте гостевого матча 6-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0).

"Что касается удаления Уциева, то "Ахмат" написал в КДК письмо с просьбой отменить эту карточку. Поэтому я не могу пока рассказать о моменте с карточкой.

Если Матюнин посчитал, что в этом моменте есть красная карточка, значит, поступил абсолютно правильно. Что касается выбранной манеры судейства, то, возможно, он немного расслабился. Команда-фаворит получила преимущество на седьмой минуте. Были спорные решения, я соглашусь.

Если говорить об эмоциональной составляющей, то игроки одной команды были недовольны тем, что другая затягивает время. Арбитр должен управлять всем этим процессом, но получилась такая ситуация. Были компенсированы четыре минуты, из них полторы не играли.

Я разговаривал с Алексеем после матча. Он посчитал, что не стоит продолжать дальше игру, чтобы избежать каких-либо конфронтаций между игроками", - цитирует Егорова Sport24.


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Теги: Уциев Ахмат
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