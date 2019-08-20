Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высоко оценил работу главного арбитра матча 6-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (2:1) Сергея Карасева.
"Дерби? Сергей провел суперматч! "Спартак" — ЦСКА — вишенка на торте. Карасев провел одну из лучших игр в карьере. Человек провел дерби с минимальным количеством карточек, давал побороться, и команды приняли такое судейство. Для нас все было супер. Хочется, чтобы это судейство стало отправной точкой на весь чемпионат. Также довольны судейством в другом московском дерби — "Динамо" - "Локомотив".
Что касается задымления во время матча "Спартак" — ЦСКА, то Карасев получил подсказку от VAR, что стоит остановить игру, потому что ничего не было видно. В таких условиях нельзя продолжать игру. Когда он решил, что стоит возобновить игру, то сделал это. Ни у кого никаких претензий не было, арбитр все сделал согласно правилам игры", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: матч "Спартак" - ЦСКА стал одним из лучших в судейской карьере Карасева, супер!
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