Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал ошибки арбитров в двух последних матчах "Краснодара" в РПЛ.
"По матчу "Тамбов" — "Краснодар" — Гогуа выбивал мяч рукой из штрафной. В этом моменте следовало назначить пенальти.
По матчу 5-го тура "Краснодар" — "Рубин": на 85-й минуте игрок "Рубина" (Уремович) наступил на ногу игроку "Краснодара". В этом эпизоде следовало показать вторую желтую футболисту "Рубина", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: в ворота "Тамбова" следовало назначить пенальти за игру рукой Гогуа
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