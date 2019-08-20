Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о языке жестов, с помощью которого он общается на поле с одноклубником, хавбеком Вильмаром Барриосом, информирует официальный сайт сине-бело голубых.
25-летний Барриос перешел в "Зенит" в феврале из "Боки Хуниорс".
"У нас с ним свой язык — язык жестов. Барриоса мы называем "Куча", потому что он ко всем так обращается. На его языке это значит "друг". Он мне говорит все время: "Куча, ла-ла-ла..." Я: "Все нормально, тебя понял". На самом деле мне нравится играть с ним. Я знаю каждый его маневр, а он — мой. Такое редко бывает, и на наших с ним позициях такое взаимопонимание очень важно. Для "Зенита" Барриос — очень хорошее приобретение. Я всегда много отбирал, когда играл в опорной зоне. Другое дело, что, когда появляется полное взаимопонимание с игроком, который рядом, это смотрится совсем по-другому", - цитирует Оздоева пресс-служба "Зенита".
Магомед Оздоев: Барриос - очень хорошее приобретение для "Зенита"
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте