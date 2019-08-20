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Президент Московской федерации футбола: у Академии "Строгино" все отлично. Суторминым гордимся"

Президент Московской федерации футбола, председатель попечительского совета клуба "Строгино" и член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, что за трансфер полузащитника Алексея Сутормина сразу два клуба РПЛ — "Рубин" и "Зенит" — заплатили по 50 тысяч рублей.

Сутормин — воспитанник спортшколы ФК "Строгино". В этом же клубе он начинал свою карьеру, поэтому воспитавшая его академия должна была получить долю от трансфера игрока в виде компенсации.

Сайт Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 млн евро. Блогер Василий Уткин назвал случай с трансфером Сутормина за 50 тысяч рублей "убийством футбола" и заявил, что за своего воспитанника "Строгино" получил "полведра мороженого".

— У Академии "Строгино" все отлично. Суторминым гордимся.

— Но есть информация, что вся сумма трансфера составляет 50 тысяч, а вам достались крохи. Как вырастить новых Суторминых в таких условиях?

— Мы же растим. Вот Ванька Сергеев, лучший бомбардир ФНЛ. Гапонов в "Спартаке".

— То есть конкретно по этой ситуации претензий у школы к клубу нет?

— Академия готовится к игре ЮФЛ. Прекрасно, что такая лига появилась.

Sport24.ru


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Теги: Сутормин
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