Станиславу Черчесову вручили награду за вклад в развитие футбола

Во вторник, 20 августа, первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Поздравляем Станислава Саламовича! pic.twitter.com/siL2JC0hIu — Сборная России (@TeamRussia) August 20, 2019

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил Национальную премию Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола. Об этом сообщается в твиттере сборной.Награду Черчесову вручили первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.Ранее Черчесов не исключил, что в будущем будет совмещать работу в национальной команде и клубе.