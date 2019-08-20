Станиславу Черчесову вручили награду за вклад в развитие футбола

Награду Черчесову вручили первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
Ранее Черчесов не исключил, что в будущем будет совмещать работу в национальной команде и клубе.
Во вторник, 20 августа, первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Поздравляем Станислава Саламовича! pic.twitter.com/siL2JC0hIu— Сборная России (@TeamRussia) August 20, 2019