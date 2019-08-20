Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычёв признался, что собирается продолжить профессиональную карьеру в ближайшее время.
"Я ещё не попрощался с футболом. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведём переговоры", — сказал Сычёв в эфире программы "Сычёв подкаст".
"Чемпионат.сом"
Дмитрий Сычев: еще не попрощался с футболом, сейчас ведем переговоры
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