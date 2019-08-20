Дмитрий Сычев: еще не попрощался с футболом, сейчас ведем переговоры

Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычёв признался, что собирается продолжить профессиональную карьеру в ближайшее время."Я ещё не попрощался с футболом. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведём переговоры", — сказал Сычёв в эфире программы "Сычёв подкаст".