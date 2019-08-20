Евгений Ловчев: в дерби помог победить спартаковский дух - было полное единение болельщиков и команды

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился впечатлениями от победы красно-белых в дерби с ЦСКА (2:1).
"Это тонкая материя — настрой игроков на дерби. Что для Шюррле или Тиля, двух новых футболистов, какой-то ЦСКА? Ничто по большому счету. Шюррле — чемпион мира. Для него был настрой на "Баварию" — более классную, известную команду. Новички недавно приехали в Россию, осматриваются, привыкают к футболу. Во многом помог победить спартаковский дух — было полное единение болельщиков и команды. Нужно быть в «Спартаке», чтобы понимать, что такое игра против красно-синих. Новички только обживаются, изучают, что значит ЦСКА для красно-белых болельщиков. Они только недавно пришли и стали единой командой. Им еще сыгрываться и сыгрываться, впереди еще будут провальные матчи. Но то, что в столичном дерби произошло их эмоциональное перерождение, — это однозначный факт.
В перерыве красно-белые еще больше зарядились на победу. "Спартак" изменился и по качеству, и по материалу — пришли другие игроки в среднюю и переднюю линии. ЦСКА вышло практически в том же составе, который мы наблюдали в прошлом году. Преимущество красно-белых в том, что ЦСКА не знает, как играть против совершенно нового коллектива, а "Спартак" знает. Кто-нибудь догадывался, что выстрелит защитник Самуэль Жиго? Нет, в том числе и руководители ЦСКА. Результат справедливый, сто процентов.
Болельщики помогли "Спартаку", однозначно. Когда команда забивает, у нее поднимается дух, она имеет психологическое преимущество. И так должно было быть, но болельщики ЦСКА, устроив фаер-шоу, заставили Карасева остановить игру. И, дав эту паузу, игроки армейцев успокоились, а могли в это время рваться к победе. Это их, конечно, расслабило. Да и Карасев остановил матч по одной причине — система VAR, которая работала на этой игре, не могла в этом дыму определить эпизоды, которые могли случиться. В то время, когда ЦСКА забил, игрокам дали паузу, и что они сделали? Были довольны голом, но не поспешили к Гончаренко за следующей установкой. А "Спартак" и Кононов в это время работали. Он подозвал команду к себе, делал установку, махал руками, настраивая ребят на последние 15 минут. Не случайно именно после этой паузы при первом же угловом и при первой же возможности красно-белые забивают победный мяч.
У ЦСКА проблема короткой скамейки. Там сидят молоденькие ребята, еще не опытные. Плюс двое игроков получили травму. Но мы знаем, что у красно-синих финансовые проблемы. Честь и хвала тренеру, который держит команду на плаву так, что, кажется, когда выбывают два-три игрока, то некому играть, но ребята справляются", — цитирует Ловчева news.ru.
Евгений Ловчев: в дерби помог победить спартаковский дух - было полное единение болельщиков и команды
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