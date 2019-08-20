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Серебряный призер ОИ-2016 Бауэр стал игроком тульского "Арсенала"

Защитник Роберт Бауэр продолжит карьеру в России.

24-летний футболист подписал контракт с тульским "Арсеналом". Об этом сообщает пресс-служба "канониров".

Новичок "Арсенала" является воспитанником "Ингольштадта", с которым в 2015 году дебютировал в Бундеслиге. В прошлом сезоне Бауэр на правах аренды выступал за "Нюрнберг".

Роберт Бауэр подписал долгосрочное соглашение. В "Арсенале" защитник будет играть под 4-м номером.



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Теги: Бауэр Арсенал
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