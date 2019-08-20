Серебряный призер ОИ-2016 Бауэр стал игроком тульского "Арсенала"

????Robert, herzlich willkommen in "Arsenal"!



24-летний немецкий защитник заключил контракт с ПФК «Арсенал».



??Подробности??https://t.co/31UbNMls2Y pic.twitter.com/WdowdVB7fj — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 20, 2019

Защитник Роберт Бауэр продолжит карьеру в России.24-летний футболист подписал контракт с тульским "Арсеналом". Об этом сообщает пресс-служба "канониров".Новичок "Арсенала" является воспитанником "Ингольштадта", с которым в 2015 году дебютировал в Бундеслиге. В прошлом сезоне Бауэр на правах аренды выступал за "Нюрнберг".Роберт Бауэр подписал долгосрочное соглашение. В "Арсенале" защитник будет играть под 4-м номером.