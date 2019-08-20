Сергей Карасев: считаю, что VAR необходим, поскольку может спасти карьеру арбитра
Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением о необходимости системы видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе.
"Это просто часть правил игры. В дальнейшем система будет только совершенствоваться. Считаю, он необходим, поскольку может спасти карьеру арбитра и восстановить справедливость для команд. А что до пауз — ну что тут поделать? VAR — это как запасной парашют для судьи. Порой увидеть какие-то моменты очень сложно. Например, был бы VAR у меня на игре "Оренбурга" и "Зенита", он помог бы. Так что я обеими руками за введение VAR на всех играх", - цитирует Карасева Sport24.ru.
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