Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что "Зенит" купил полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей.
"50 тысяч рублей? Даже как-то многовато, переплатили (смеется). За такие деньги Сутормина мог купить любой болельщик. Билеты на лучшие места на концерте Аллы Пугачевой стоят дороже.
Так что людям не дали возможности, что выбрать: посещение культурного мероприятия или же личного футболиста", - цитирует Селюка RT.
Дмитрий Селюк: 50 тысяч за Сутормина? Билеты на лучшие места на концерте Пугачевой стоят дороже
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