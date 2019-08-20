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Анзор Кавазашвили: сложности в "Спартаке" дают толчок для того, чтобы наладить свою игру

Бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал игру "Спартака" в матче 6-го тура чемпионата России "красно-белых" с ЦСКА.

"Я рад, что "Спартак" выиграл в дерби. Те сложности, которые сейчас происходят в команде в плане комплектования, создания коллектива, дают толчок для того, чтобы "Спартак" наладил свою игру. Результаты пока положительные. А что касается дерби, я абсолютно не жалею ЦСКА, не потому, что я его не люблю, а потому что армейцы сейчас тоже находятся в поиске своей игры. Они тоже подпускают к составу молодых футболистов. Но, например, Чалов в этом матче ничего не показал. Хотя ребята старались, бегали. Просто "Спартаку" повезло больше", - цитирует Кавазашвили "Евро-Футбол".


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Теги: Кавазашвили Спартак
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