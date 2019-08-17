Красота футбола. Пост, который подбодрит в середине рабочей недели

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Вчера был очень тёплый и замечательный день города в Екатеринбурге ? Сначала нас девочек @belousovabeze пригласила на футбольный матч @fc_ural с Крыльями советов ? ?? . . . Матч 9-го тура ФНЛ начался с минуты оваций в честь членов экипажа самолёта Airbus А321, который совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Зрителей было около 22 тысяч и весь стадион аплодировал стоя, аж мурашки по коже?Бесспорно они заслужили ??????? Мы очень болели за нашу команду, но к сожалению игра сложилась не в нашу пользу? А мы все равно будем продолжать болеть за наш @fc_ural ??? Все победы ещё впереди ??? . . . Компания была супер ???? Всем спасибо за этот день ??? А отдельное спасибо @belousovabeze, что собрала нас??? Моя дорогая @irina_dobro_ , ты как всегда ????? . . . . Наслаждайтесь каждым моментом этой жизни ??? #фкурал #матч #футбол #болельщики #девочкитакиедевочки #девочкиекб #деньгорода #екб #екатеринбург
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