Алиса Аршавина, бывшая супруга экс-полузащитника сборной России Андрея Аршавина, не намерена обжаловать отказ в возбуждении против спортсмена уголовного дела. Ранее Аршавина подала заявление о самоуправстве со стороны Андрея Аршавина. Об этом рассказала адвокат Ольга Макарова.
"Аршавина пыталась оспорить отказ в возбуждении уголовного дела. Петроградский районный суд Петербурга даже не стал рассматривать жалобу и вернул ее заявителю на доработку. Санкт-Петербургский городской суд сегодня подтвердил законность этого решения. Я говорила с Аршавиной, она не хочет дальше продолжать тяжбу, не будет ничего оспаривать", - цитирует Макарову РАПСИ.
Бывшая жена Аршавина не будет обжаловать отказ в возбуждении против него дела
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