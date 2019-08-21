Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал новость о том, что "Зенит" и "Рубин" заплатили за переход полузащитника Александра Сутормина по 50 тысяч рублей.
"По Сутормину — я видел письмо, которое опубликовали СМИ. Но мы видели лишь одно письмо, хотелось бы посмотреть другие документы. Поэтому не готов комментировать. Законно ли это? Закон никак не нарушается. Это вопрос договоренности клуба, хотя почему-то писали, что это право футболиста. Права самого футболиста никоим образом не нарушаются", - цитирует Зотова Sport24.ru.
Александр Зотов: видел письмо по Сутормину в СМИ. Закон никак не нарушается, как и права игрока
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