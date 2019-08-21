Палата по разрешению споров РФС рассмотрит заявление полузащитника Дмитрия Тарасова с просьбой взыскать 12 тысяч евро с московского "Локомотива" на следующей неделе.
Тарасов в последней игре за железнодорожников получил травму и был вынужден сделать операцию. Позже 32-летний полузащитник пожаловался, что «Локомотив» отказался платить за лечение. В свою очередь, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявлял, что футболист не получал одобрение медицинского штаба на хирургическое вмешательство.
"Заявление будет рассмотрено на следующей неделе. Точной даты заседания еще нет. Соответственно, стороны будут приглашены: Тарасов с его представителями и футбольный клуб "Локомотив", - цитирует Березова "РБ".
РФС на следующей неделе рассмотрит заявление Тарасова о взыскании с "Локомотива" 12 тысяч евро
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