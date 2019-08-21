Полузащитник "Зенита" Малком рассказал о своём переходе в петербургский клуб, отметив, что российская сторона прилагала немало усилий, чтобы трансфер состоялся.
"Я всегда старался изо всех сил, тем более в таком клубе, как "Барселона". Футбол — это то, где вы должны использовать свои шансы. "Зенит" приложил огромные усилия, чтобы пригласить меня, и они сделали очень хорошее предложение. Я был очень счастлив в Барселоне, и я уверен, что буду счастлив здесь, в "Зените", — цитирует хавбека интернет-портал Goal.
"Чемпионат.сом"
Малком: "Зенит" приложил огромные усилия, чтобы пригласить меня
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