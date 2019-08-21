Палата по разрешению РФС запретили "Ростову" регистрировать новых футболистов из-за задолженности по контракту перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым.
Данный запрет может быть снят по заявлению АО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед тренером, установленных решением Палаты от 28 июня 2019 года.
"Удовлетворить заявление тренера по футболу Бердыева К.Б. о применении санкций в отношении АО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону в связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года применить к АО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8, 9 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров. Применить к АО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Бердыевым К.Б., установленных решением Палаты от 28 июня 2019 года", — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Также было принято решение удовлетворить заявление тренеров Данильянца и Мацюры о применении санкций в отношении клуба в связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года.
"Ростову" запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед Бердыевым
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