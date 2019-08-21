Вратарь "Ромы" и сборной Швеции Робин Ульсен может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщили в Италии.
Как написал в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, 29-летним голкипером интересуется московское "Динамо".
В апреле появилась информация о том, что итальянский клуб решил расстаться с Ульсеном, приобретенным у "Копенгагена" прошлым летом за 9 млн евро.
Sport24.ru
Голкипер "Ромы" Ульсен может перейти в "Динамо"
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