Голкипер "Ромы" Ульсен может перейти в "Динамо"

Вратарь "Ромы" и сборной Швеции Робин Ульсен может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщили в Италии.Как написал в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, 29-летним голкипером интересуется московское "Динамо".В апреле появилась информация о том, что итальянский клуб решил расстаться с Ульсеном, приобретенным у "Копенгагена" прошлым летом за 9 млн евро.