Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался на тему системы видеопомощи рефери (VAR).
"Все говорит о том, что нужен VAR. Однако как работает эта система в АПЛ? Был один смешной момент, когда «Ливерпуль" забил гол, а его не засчитали, потому что оффсайд составил буквально один сантиметр. Все очень четко видно на экране.
А теперь момент падения Миранчука в борьбе с Рыковым в матче "Динамо" - "Локомотив". Арбитр назначил пенальти. Судя по повтору, который нам показали, пенальти там не было. А VAR решил по-другому. Поэтому у меня и возникает просьба к арбитрам. Показывайте эпизод на экране несколько раз, чтобы всем все стало очевидно. У меня есть друзья, которые болеют за "Динамо", — они сказали, что кто-то повлиял на это решение VAR. Мол, закулисные игры…
Рыков тоже однозначно считает, что пенальти не было. Если VAR внедрят (а это произойдет), то должно быть очень жесткое требование, что все спорные эпизоды должны показываться по телевидению — так же, как показывают для VAR, как это делают в Великобритании. На мой взгляд, это требование должно быть внесено в регламент и являться обязательным. Его могут не показывать на экранах стадиона, но по телевизору — надо. Элементы субъективности, на мой взгляд, сильно сузятся. Хотя судейство всегда будет вызывать вопросы. То, что VAR не ввели в первой половине чемпионата, — это просто позор нашего футбола.
К главе департамента судейства Егорову есть одна просьба: давайте быстро введем VAR. Если нужны еще деньги, то мы добавим.
И второе: VAR обязательно должен быть публичным. Если VAR станет закулисным, как это произошло в матче "Локомотива" и "Динамо", то смысла в видеосистеме — ноль.
Да, я готов вложиться в VAR. То же самое говорил и Галицкий", — цитирует Федуна "СЭ".
Леонид Федун: VAR нужно внедрить как можно быстрее, а все спорные эпизоды необходимо транслировать по ТВ
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