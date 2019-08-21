Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перед матчем 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги" ответил на вопрос, пообщался ли он с экс-форвардом красно-белых Зе Луишем.
"Сказали, утром он уехал на тренировку и не вернулся, ха-ха. Не знаю, может, вечером увидимся. Все ребята хотят с ним пообщаться.
Я соскучился, парни тоже. Надеюсь, получится встретиться с ним", - цитирует Зобнина Sport24.ru.
Роман Зобнин: сказали, Зе Луиш уехал на тренировку и не вернулся. Игроки "Спартака" по нему соскучились
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