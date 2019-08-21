"Оренбург" арендовал двоих футболистов "Динамо"

? Фёдор Черных и Владимир Москвичёв перешли в @fcorenburg на правах аренды. Соглашения с обоими футболистами рассчитаны до конца сезона 2019/20. #fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/gfyBJMAe0Q — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 21, 2019

"Динамо" объявило о переходе двоих футболистов в "Оренбург" на правах аренды.Этот сезон в оренбургском клубе проведут правый атакующий полузащитник Федор Черных и опорный хавбек Владимир Москвичев.Бело-голубые после шести туров занимают 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. Оренбуржцы располагаются на последнем месте, имея в активе два балла.Черных перешел в московскую команду из "Ягеллонии" в январе минувшего года за 400 тысяч евро. В сезоне-2018/19 он провел 24 встречи во всех турнирах и отметился двумя голами.Москвичев — воспитанник "Динамо". В прошлой кампании на его счету пять матчей в РПЛ и два — в Кубке России.