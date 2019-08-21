Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, какое напутствие он дал экс-форварду красно-белых Зе Луишу, который перешел в "Порту" этим летом.
"Когда он уезжал в "Порту", мы общались с ним. Пожелал Зе Луишу стать лучшим игроком чемпионата Португалии и двигаться дальше в своей карьере", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: я пожелал Зе Луишу стать лучшим игроком чемпионата Португалии
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте