Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перед поединком 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги" поразмышлял о восстановлении команды после дерби с ЦСКА (2:1), которое состоялось два дня назад.
"Мы с начала августа играем в таком режиме — через 2 дня на третий, через 3 на четвертый, и уже адаптировались После такого эмоционального матча будет непросто завтра, но постараемся найти в себе какие-то дополнительные силы, внутренние эмоции.
У нас уже были сложные матчи, и каждая победа немножко добавляет оптимизма. И чем больше выигрываем, тем настроение у всех лучше, тем лучше чувствуем себя и на поле, и внутри коллектива.
Восстановиться, учитывая перелеты, успеваем. Мы уже давно, как я сказал, играем в таком режиме. По крайней мере, до сегодняшнего дня никаких проблем с физикой не было. Об этом говорит и статистика. А по поводу завтрашней игры говорить ничего не буду — матч покажет", - цитирует Зобнина Sport24.ru.
Роман Зобнин: после эмоционального матча с ЦСКА будет непросто, но мы найдем силы и на "Брагу"
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