Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие санкции применены к "Спартаку" и ЦСКА по итогам очного матча команд в 6-м туре РПЛ.
"На матче "Спартак" — ЦСКА было использовано более 90 единиц пиротехники. Принято решение оштрафовать "Спартак" на 300 тысяч рублей за пиротехнику и еще на 50 тысяч за нецензурные выражения болельщиков.
ЦСКА — штраф 300 тысяч рублей за пиротехнику. Скандирование нецензурных выражений — 30 тысяч. Гончаренко за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч", - цитирует Григорьянца Sport24.ru.
"Спартак" оштрафован на 350 тысяч рублей по итогам 6-го тура РПЛ. ЦСКА - на 360 тысяч
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