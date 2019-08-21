Судья Матюнин подписал бумагу о том, что не слышал оскорблений Семака, и пропустил заседание КДК РФС

Главный арбитр матча 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Ахмат" Алексей Матюнин не посетил заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, состоявшееся 21 августа, несмотря на то, что его там ждали.



Фото: Евро-футбол.ру