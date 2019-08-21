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Судья Матюнин подписал бумагу о том, что не слышал оскорблений Семака, и пропустил заседание КДК РФС

Главный арбитр матча 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Ахмат" Алексей Матюнин не посетил заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, состоявшееся 21 августа, несмотря на то, что его там ждали.
Фото: Евро-футбол.ру
Напомним, судейство бригады Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" вызвало немало вопросов из-за ряда спорных решений и после матча подверглось жесткой критике. В частности, нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба назвал судейство Матюнина позором, а главный тренер "Зенита" Сергей Семак обозвал судей козлами. После финального свистка один из тренеров "Зенита" Виллиам Де Оливейра высказывал претензии судейской бригаде Алексея Матюнина, когда Семак подошел к члену своего тренерского штаба и оттолкнул с криком: «Не надо с этими козлами разговаривать». Спустя некоторое время Семак извинился перед общественностью за свои слова, а сам Матюнин назвал извинения тренера правильным поступком.

Матюнин за день до заседания КДК подписал бумагу для комитета о том, что он не слышал слова Семака на поле, поэтому никак не отреагировал сразу, не показав тренеру "Зенита" карточку и не занеся слова специалиста в протокол.

Напомним, 21 августа КДК РФС вынес наказание Семаку за оскорбительное поведение. Тренер получил дисквалификацию на два матча чемпионата России, один матч из которых — официально, а второй — условно. Также Семак был оштрафован на 100 тысяч рублей и получил испытательный срок до конца сезона.

Sport24.ru


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Теги: Матюнин Семак Зенит Ахмат
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