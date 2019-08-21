Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о наказаниях "Динамо" и "Локомотиву" (1:2) по итогам матча 6-го тура РПЛ.
"Локомотив" и "Динамо" наказаны за поведение болельщиков. "Динамо" — оштрафовано на 40 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурной лексики. "Локомотив" — на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики и на 25 тысяч рублей за угрозу жизни болельщиков. На 30 тысяч оштрафован главный тренер "Локомотива" Юрий Семин за выход за пределы технической зоны", - цитирует Григорьянца Sport24.ru.
"Динамо" и "Локомотив" суммарно оштрафованы на 95 тысяч рублей, Семин - на 30 тысяч
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