Коммерческий директор "Спартака" Атаманенко покинул клуб

Александр Атаманенко покидает «Спартак»



По согласованию с руководством красно-белых со следующей недели Александр Владимирович будет консультировать клуб по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца III квартала текущего года



Подробнее: https://t.co/nzGJgsCGdq pic.twitter.com/KGiaMUTfjJ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 21, 2019

"Спартак" объявил о расставании с коммерческим директором клуба Александром Атаманенко. По согласованию с руководством клуба, со следующей недели функционер будет консультировать "Спартак" по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца третьего квартала 2019 года."Решение о смене работы действительно далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьей, с которой мы вместе провели 5 интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом. Искренне желаю "Спартаку" множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется красно-белой, буду и впредь следить за клубом и болеть за него", — сказал Атаманенко.По слухам, уход Атаманенко может быть связан с сокращением бюджета и оптимизацией штата, которые проводит "Спартак" в последнее время.