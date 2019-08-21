Коммерческий директор "Спартака" Атаманенко покинул клуб

"Решение о смене работы действительно далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьей, с которой мы вместе провели 5 интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом. Искренне желаю "Спартаку" множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется красно-белой, буду и впредь следить за клубом и болеть за него", — сказал Атаманенко.
По слухам, уход Атаманенко может быть связан с сокращением бюджета и оптимизацией штата, которые проводит "Спартак" в последнее время.
Александр Атаманенко покидает «Спартак»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 21, 2019
По согласованию с руководством красно-белых со следующей недели Александр Владимирович будет консультировать клуб по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца III квартала текущего года
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