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Леонид Федун объяснил уход Атаманенко

Владелец "Спартака" Леонид Федун объяснил, почему клуб покидает коммерческий директор Александр Атаманенко, который работал с 2014 года.

— Почему "Спартак" покидает коммерческий директор Александр Атаманенко, который работал у вас с 2014 года?

— Обновление идет по всем направлениям — то есть не только в команде, но и в клубе. Нам нужны свежие кровь и коммерческие идеи. "Спартак" должен готовиться к 2023 году, когда перейдет на самоокупаемость и самофинансирование. Поэтому пришли новые люди — и менеджмент, и футболисты, которые имеют рыночный потенциал.

— Что еще сделано на пути к переходу на самоокупаемость?

— Полностью перестроена коммерческая служба, в планах реорганизация хозяйственной. В общем, большие планы. Плюс мы договорились с болельщиками, что будет создана совместная рабочая группа, которая начнет разрабатывать хартию "Спартака" и основные принципы его управления, чтобы в 2023-м эти документы были утверждены, и клуб реально перешел на народные рельсы демократического управления. Кто-то может над этим посмеяться, но мне кажется, что это лишь зависть.

— Правильно понимаю, что в этом году "Спартак" сильно урезал бюджет?

— Ну как? Я уже сказал, что мы потратили рекордную сумму на трансферы. Таких денег "Спартак" еще не выкладывал — даже в мой первый год в клубе, когда вообще еще ничего не было. И заметьте, за исключением Шюррле, все игроки молодые и перспективные.

"СЭ"


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Теги: Федун Атаманенко Спартак
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