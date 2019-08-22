Аналитик "Зенита": "Краснодар", проиграв дома "Порту", обвинил в этом наш клуб

Аналитик "Зенита" Никита Васюхин рассказал, что "Краснодар" обвинил питерский клуб в поражении "Порту" (0:1) в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"

"Не секрет, что практически любая команда снимает свои матчи в широкоугольном формате, чтобы их можно было нормально анализировать (ТВ-трансляция не годится). В некоторых лигах – АПЛ, Примера, Бундеслига, Бундеслига-2, Дания – есть централизованные платформы со всеми матчами лиги, к которым имеют доступ все клубы чемпионата. Естественно, когда клуб играет в еврокубках, то ни о каких централизованных платформах речь не идет. В дело вступают личные отношения между аналитиками клубов – чем шире круг твоих знакомств, тем ты сильнее. Полезно иметь одного-двух знакомых в клубах хотя бы в лигах первой двадцатки УЕФА. Если ты попадешь на ПСВ, то пишешь в "Аякс" и просишь либо видео, либо выходы на клубы, с кем ПСВ играл недавно. Я сам писал в ПАОК, "Брондбю", "Лилль", "Нант", "Хиберниан", "Лейцпиг", "Бенфику" и так далее. Мой коллега вообще в полсотни клубов может быть писал. В Европе это считается правилами хорошего тона – помочь аналитику в подготовке, даже если он играет против команды из твоей лиги. В конце концов – ты помог ему, а он когда-то поможет тебе. В XXI веке глупо прятать информацию.



В России ситуация с матчами постепенно начинает налаживаться (и дела обстоят лучше, чем в той же Португалии) – Instat и Wyscout улучшают свой продукт, и, имея доступ к обеим платформам, ты практически каждый матч РФПЛ можешь скачать с нормальной камеры. Понятно, что где-то снимают слишком близко, где-то качество плохое, где-то оператор не успевает за ходом игры. Поэтому существует практика обмена видео между клубами. Например, последние два сезона мы так делали с "Краснодаром". В основном они присылали нам, потому что мы играли после них (такова система Бергера). Но перед очными матчами всегда обменивались чисто 3 на 3 или 5 на 5, чтобы все могли хорошо подготовиться по нормальным картинке – дело же не просто в том, чтобы самому понять, как играет команда, но и в том, чтобы донести идеи до игроков (а здесь работает принцип, что чем более четкая картинка, тем лучше).



Когда "Порту" попал на "Краснодар", они, естественно, написали нам с просьбой помочь с видео. И мы отдали им нашу (снятую нашим аналитиком) запись игры с "Краснодаром" плюс широкоугольные записи из Instat/Wyscout (может быть у "Порту" не фулл-доступ, я не знаю) с плохим качеством в некоторых матчах – принципиально, что это были не записи краснодарской камеры хорошего качества, а записи из Instat/Wyscout. Тем удивительнее было получить сообщение из "Краснодара" после их первой игры: "Вы отдали им видео, мы проиграли 0:1. Вы виноваты в нашем поражении. Поэтому мы вам больше не присылаем". При этом записи самого "Краснодара" хорошего качества в "Порту" никто не отдавал – это просто неэтично. Но кто запрещает отдавать свою собственную запись собственного матча или записи, которые висят в Instat фактически в открытом доступе?



Это очень местечковый подход, который несвойственен большой Европе, куда так стремится "Краснодар". Там принято обмениваться видео. Сегодня они попали 4:0 с "Олимпиакосом", и мне интересно – кто в этом виноват? Никакие записи я грекам не отправлял. Может быть, дело не в записях? А в том, что не надо, четыре раза подойдя к воротам в "Порту" и забив три (и потом чудом уползти только на 2:3), потом ходить на дикой распальце и много говорить? И, наверное, стоит лучше готовиться к матчам? «Краснодар» очень много выступает за изменения в русском футболе – на словах в прессе. Но когда доходит до дела, то на первое место выходит провинциальность. Очень глубокая провинциальность", – написал Васюхин в телеграм-канале.