Денис Терентьев: по здоровью уже ничего не беспокоит

Защитник "Зенита" Денис Терентьев перед матчем с "Уфой" рассказал о своем самочувствии.



"Перед матчем с "Краснодаром" было повреждение, это не дало возможности сыграть в той игре. Знаю, что "Уфа" обыграла "Ростов", который является одним из лидеров чемпионата, но это даст нам хорошую возможность реабилитироваться за игру с "Ахматом". По здоровью уже ничего не беспокоит, но поле тяжелое, бутсы проскальзывали. Надеюсь, все будет хорошо", - сказал Терентьев.