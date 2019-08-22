» » Дмитрий Тарасов: ходили слухи, что я голубой. Представьте мое состояние

Дмитрий Тарасов: ходили слухи, что я голубой. Представьте мое состояние

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который в настоящее время восстанавливается после травмы, рассказал о своем отношении к негативным комментариям в социальных сетях. Тарасов — бывший муж поп-звезды Ольги Бузовой. В настоящее время 32-летний футболист женат на 25-летней модели Анастасии Костенко, это его третья жена.

"Все же понимают, откуда пошел мой образ. За мной пристально следят: на ком женился, куда иду и так далее. Все знают, откуда это идет. С этим и связано такое пристальное внимание. 90% написанного обо мне является неправдой, но, исходя из этого, люди начинают строить какие-то свои мнения. Некоторые думают, что мне неинтересен футбол, а интересна вот эта вот вся херня. Это абсолютно не так, но переубеждать я не хочу. Да, люди это все обсуждают и полоскают меня, но нас с Настей все устраивает, у нас все хорошо. Я не считаю нужным кому-то что доказывать и оправдываться.

Как я выдерживаю весь этот натиск? Иммунитет. В один прекрасный момент я понял, что не надо никому ничего доказывать. Зачем? Пишите дальше! Одно время вообще ходили слухи, что я голубой. Только было другое слово — ***ас. И об этом начали постоянно писать. Что мне надо было сделать? Просто представьте мое состояние. Один дурак компьютерный такое написал, а люди подхватили и дошло до того, что про это стали писать статьи. Как мне надо было реагировать? О чем вы вообще, ребята?! Я никак не реагировал, ушел от этого и тема просто исчезла.

Говорят, что женитьба мешает футболистам? Я не знаю. Кому-то, наверное, реально мешает, но у меня это не так. С рождением второй дочки у меня, наоборот, произошел эмоциональный прилив. Я прихожу домой и вообще забываю обо всех проблемах. Когда я вижу ребенка и играю с ним, мне это ежедневно добавляет положительных эмоций. Для меня дом и семья — это очень важный момент. Ты должен приходить домой и реально отдыхать. Тебя не должны теребить какие-то проблемы и так далее. Должна быть нормальная, спокойная, положительная обстановка. Это, кстати, было одним из моих правил для Насти. Мы с ней поговорили и друг друга прекрасно понимаем, у нас прекрасное взаимопонимание. Хотя очень тяжело живется, когда и ей так же пишут в соцсети такую грязь про меня.

Но у меня на самом деле уже иммунитет на это. Мочат меня в соцсетях — ну и хрен с ним! Я даже не читаю комментарии. Если бы я реагировал и заморачивался по этому поводу, то я бы уже не жил. Наверное, спрыгнул бы с окна. Но я живу и радуюсь жизни", — сказал Тарасов в разговоре с экс-футболистом Дмитрием Сычевым и комментатором Денисом Казанским на ютуб-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".

Sport24


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Тарасов Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Байер" интересуется вратарем "Краснодара" Сафоновым
Мастерство Шюррле не пропьёшь? «Спартак» ждёт испытание «Брагой»
Полузащитник "Ниццы" отказался переходить в "Спартак" 1
На матч Россия - Казахстан продано 16 тысяч билетов
Клопп сравнил Коутиньо с Дель Пьеро
Дмитрий Тарасов: ходили слухи, что я голубой. Представьте мое состояние 5
Александр Мартынович: во втором тайме "Краснодар" зря побежал вперед 2
Денис Терентьев: по здоровью уже ничего не беспокоит
Сергей Семак: футбол - это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны 1
Роналду выразил готовность пообедать с Месси 1
"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина за 85 тысяч рублей. Самого игрока казанцы продали за 50 тысяч 11
Аналитик "Зенита": "Краснодар", проиграв дома "Порту", обвинил в этом наш клуб 19
Андрей Тихонов: после замены Кабелла "Краснодар" перестал атаковать 2
ФССП: Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей 2
Ари: уверен, что можем пройти "Олимпиакос" 13
Игорь Шалимов: думаю, шансы на Лигу чемпионов у "Краснодара" потеряны 1
Нападающий "Олимпиакоса": надеюсь, выиграем и в России 2
Уткин - о поражении "Краснодара": класс не в том, чтобы совершать подвиги, а в том, чтобы не допускать провалов 4
Владимир Быстров: греческие болельщики приедут, будет шанс отомстить за избиение продюсера 11
Маркус Берг: мне стыдно, и это чувство должен ощущать каждый игрок "Краснодара" 9
Юнес Намли: "Олимпиакос" был намного лучше нас
Фанаты "Олимпиакоса" избили продюсера российского видеоагентства 7
Главный тренер "Олимпиакоса": мы еще никуда не вышли 1
Валерий Рейнгольд: "Краснодар" сдулся. Это позор и пародия на футбол. Или они зажрались, или их перехвалили 15
Борис Игнатьев: это была обескураживающая игра, мне не понравилось психологическое состояние "Краснодара" 1
Тренер "Краснодара": пытаемся ротировать состав, чтобы удачно сыграть в РПЛ и ЛЧ 8
"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина и пообещал перечислить солидарные выплаты 3
Сергей Матвеев: по первым предположениям, Кабелла выбыл надолго 1
Леонид Федун рассказал, почему "Спартак" решил не штрафовать Понсе 2
Леонид Федун объяснил уход Атаманенко 1
Все новости