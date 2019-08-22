Дмитрий Тарасов: ходили слухи, что я голубой. Представьте мое состояние

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который в настоящее время восстанавливается после травмы, рассказал о своем отношении к негативным комментариям в социальных сетях. Тарасов — бывший муж поп-звезды Ольги Бузовой. В настоящее время 32-летний футболист женат на 25-летней модели Анастасии Костенко, это его третья жена."Все же понимают, откуда пошел мой образ. За мной пристально следят: на ком женился, куда иду и так далее. Все знают, откуда это идет. С этим и связано такое пристальное внимание. 90% написанного обо мне является неправдой, но, исходя из этого, люди начинают строить какие-то свои мнения. Некоторые думают, что мне неинтересен футбол, а интересна вот эта вот вся херня. Это абсолютно не так, но переубеждать я не хочу. Да, люди это все обсуждают и полоскают меня, но нас с Настей все устраивает, у нас все хорошо. Я не считаю нужным кому-то что доказывать и оправдываться.Как я выдерживаю весь этот натиск? Иммунитет. В один прекрасный момент я понял, что не надо никому ничего доказывать. Зачем? Пишите дальше! Одно время вообще ходили слухи, что я голубой. Только было другое слово — *** ас. И об этом начали постоянно писать. Что мне надо было сделать? Просто представьте мое состояние. Один дурак компьютерный такое написал, а люди подхватили и дошло до того, что про это стали писать статьи. Как мне надо было реагировать? О чем вы вообще, ребята?! Я никак не реагировал, ушел от этого и тема просто исчезла.Говорят, что женитьба мешает футболистам? Я не знаю. Кому-то, наверное, реально мешает, но у меня это не так. С рождением второй дочки у меня, наоборот, произошел эмоциональный прилив. Я прихожу домой и вообще забываю обо всех проблемах. Когда я вижу ребенка и играю с ним, мне это ежедневно добавляет положительных эмоций. Для меня дом и семья — это очень важный момент. Ты должен приходить домой и реально отдыхать. Тебя не должны теребить какие-то проблемы и так далее. Должна быть нормальная, спокойная, положительная обстановка. Это, кстати, было одним из моих правил для Насти. Мы с ней поговорили и друг друга прекрасно понимаем, у нас прекрасное взаимопонимание. Хотя очень тяжело живется, когда и ей так же пишут в соцсети такую грязь про меня.Но у меня на самом деле уже иммунитет на это. Мочат меня в соцсетях — ну и хрен с ним! Я даже не читаю комментарии. Если бы я реагировал и заморачивался по этому поводу, то я бы уже не жил. Наверное, спрыгнул бы с окна. Но я живу и радуюсь жизни", — сказал Тарасов в разговоре с экс-футболистом Дмитрием Сычевым и комментатором Денисом Казанским на ютуб-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".