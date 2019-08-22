Полузащитник "Ниццы" отказался переходить в "Спартак"

Полузащитник "Ниццы" Адриан Тамез не перейдет в "Спартак".

фото: Jean Catuffe/Getty Images

Как сообщает Mercato365 со ссылкой на RMC Sport, 25-летний футболист решил отказаться от варианта продолжения карьеры в России. "Спартак" предлагал ему зарплату в размере 2 млн евро в год.



Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил за Тамеза 9 миллионов евро.





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https://www.championat.com/football/news-3830993-tamez-otkazalsja-perehodit-iz-niccy-v-spartak.html?utm_source=copypaste