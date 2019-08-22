Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов определился с составом команды на матчи отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 против Сербии (Саранск, 6 сентября, 19:00 мск) и Болгарии (София, 10 сентября, 20:30 мск).
Вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар").
Защитники: Юрий Горшков ("Чертаново" Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Локомотив" Москва), Николай Рассказов ("Спартак" Москва), Данил Степанов ("Рубин" Казань).
Полузащитники: Данил Глебов ("Ростов"), Артем Голубев ("Уфа"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — "Арсенал" Тула), Леон Мусаев ("Зенит" Санкт-Петербург), Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (оба — "Краснодар"), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва).
Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо" Москва), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА Москва).
Sport24.ru
Чалов и Обляков вошли в состав российской молодежки на игры с Сербией и Болгарией
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