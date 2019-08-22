Федор Чалов: буду выкладываться за молодёжку на 110 процентов
Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов сказал, что готов к конкуренции с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой за место в основе в национальной команде России, но при этом не откажется от вызова в молодёжную сборную страны.
Фото: ПФК ЦСКА
"Приму любое решение. Скажут ехать в молодёжку — с радостью поеду и буду выкладываться на 110 процентов. У неё очень важные матчи — с Сербией, Болгарией. Вызовут в первую сборную — постараюсь доказать, что и там могу играть в основе", - цитирует Чалова "Чемпионат".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте