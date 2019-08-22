Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не разделил популярного мнения в Сети, что поклонники "армейцев" подвели собственную команду, устроив в дерби со "Спартаком" мощное пирошоу после гола защитника Марио Фернандеса.
"Какой смысл теперь фантазировать, что могло бы быть, если бы не остановка игры. Я понимаю эмоции фанатов: они ждали этого гола не меньше нас, готовились к нему. Возможно, мы действительно застоялись в эту 10-минутную паузу, раз практически сразу после неё пропустили гол. Но это не болельщиков — только наша вина. На мгновение потеряли концентрацию, совершили несколько ошибок — и вот результат. Фанаты тут ни при чём", - цитирует Чалова "Чемпионат".
Федор Чалов: не фанаты виноваты в том, что ЦСКА пропустил второй мяч от "Спартака"
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