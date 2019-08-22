Михаил Галактионов - о создании ЮФЛ: с приходом Дюкова на пост президента РФС был совершен прорыв

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение о Юношеской футбольной лиге.
ЮФЛ — чемпионат среди академий профессиональных клубов. В сезоне-2019/20 ЮФЛ разыграют 12 лучших академий России из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Самарской и Московской областей по круговой системе соревнований в два круга. Победитель ЮФЛ получает путевку в Юношескую лигу УЕФА.
Галактионов посетил матч "Чертаново" - "Рубин", который закончился победой чертановцев со счетом 1:0.
"С приходом Александра Валерьевича Дюкова на пост президента РФС был совершен прорыв. Этот чемпионат способствует повышению конкуренции, развитию молодых футболистов. Появляется большой пласт для просмотра вертикали юношеских и молодежных национальных команд. Теперь нам, тренерам сборных, проще отслеживать кандидатов.
На каждом этапе свои особенности, скорость и интенсивность игры. Та прослойка, которая отсутствовала, сегодня восполнена. В молодежной лиге появился возрастной ценз. Насколько я понимаю, в дальнейшем планируется устроить еще один схожий с ЮФЛ чемпионат для своей возрастной категории. Все это помогает развитию молодых футболистов, они начинают играть за пределами своего региона. Матчи проходят в режиме дом-выезд, добавились перелеты, гостиницы. Появился недельный цикл и цель — Юношеская лига УЕФА. Турнир очень интересный, он обязательно будет способствовать прогрессу наших игроков.
Начиная с первого тура смотрел прямые трансляции матчей, сегодня решил понаблюдать за игрой вживую. Уже начал отмечать для себя интересных футболистов. Пока в силу возрастных особенностей рассматривать их в качестве кандидатов в молодежную сборную рано, но мы обязаны контролировать и вести талантливых игроков, которые проявляют себя на постоянной основе. Нам нужна стабильность, качество. В дальнейшем эти футболисты могут пополнить состав юношеских и молодежных сборных. Внутри спортивного департамента РФС мы проговариваем, что тренеры обязательно должны присутствовать на таких играх. Практически каждый футболист находится под пристальным вниманием наставника своей сборной", - цитирует Галактионова официальный сайт ЮФЛ.
Михаил Галактионов - о создании ЮФЛ: с приходом Дюкова на пост президента РФС был совершен прорыв
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