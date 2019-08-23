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Президент "Урала": для Мамаева у нас двери открыты

Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что клуб готов подписать контракт с хавбеком Павлом Мамаевым после того, как тот отбудет срок наказания в колонии:

- Я уже не раз говорил, что Кокорин и Мамаев – талантливые футболисты. Но, как выяснилось, они не знают жизни.

Увы, но порой даже люди постарше, когда на них падают большие деньги, не всегда могут ими распорядиться. Сейчас этим ребятам очень тяжело. И мое мнение — их надо поддержать.

Я никогда не откажусь от своих слов. Если бы Мамаев и Кокорин на деньги, которыми мы располагаем, пришли в "Урал", думаю, что и главный тренер дал бы им шанс.

Сейчас, насколько я знаю, "Зенит" хочет продлить контракт с Кокориным. А для Мамаева у нас двери открыты, - приводит слова Иванова "СЭ".


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Теги: Иванов Урал Мамаев
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