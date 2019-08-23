Чалов: Жиго сыграл в мяч, но с нанесением травмы
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал ситуацию с травмами в команде
Фото: официальный сайт ЦСКА
- Давайте посмотрим последние игры: два матча — две травмы, не считая моей. Последняя, у Ефремова, очень тяжёлая. Странно, что этот момент даже не стали смотреть по VAR, — по-моему, как раз для таких ситуаций он и нужен. На жёлтую карточку подкат Жиго точно тянул. Я понимаю, что Жиго сыграл в мяч, но сыграл с нанесением травмы, - приводит слова игрока "Чемпионат".
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