Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португальцы стали ближе на 0,3 балла

На это неделе "Краснодар" проиграл "Олимпиакосу" в рамках квалификаци Лиги чемпионов, а "Спартак" уступил "Браге" в Лиге Европы.На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, у Португалии – 41,649 балла. Отставание теперь составляет пять очков.