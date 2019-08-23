Чалов: я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было поиграть в Англии

Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов прокомментировал свои планы на будущее и рассказал о желании поиграть в АПЛ

Фото: официальный сайт ЦСКА