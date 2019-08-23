- Была ли возможность уехать в "Кристал Пэлас"? Была. В ЦСКА поступило официальное предложение, но в последний момент что-то не получилось.
Желание уехать было. Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было и остается желание поиграть за границей, в Англии. Все-таки один из лучших чемпионатов в мире, если не лучший.
— Гинер или Бабаев не вызывали на разговор по этому поводу?
— Нет. Тренер? Виктор Михайлович объяснил свою позицию: это хороший шанс, но ему как тренеру ЦСКА не хотелось бы меня терять. Сказал: "Выбор за тобой".
Нервничал? Старался воспринимать ситуацию философски: будь что будет. Если этот шанс не удалось использовать, значит, будет другой, позже. Для меня это стимул работать дальше, совершенствоваться, чтобы уже не только "Кристал Пэлас" обратил внимание, но и какой-то из топ-клубов.
Теперь главная мотивация помочь родному клубу и доказать себе, что способен заинтересовать команды выше уровнем, чем "Кристал Пэлас", – приводит слова Чалова "Чемпионат".
Чалов: я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было поиграть в Англии
Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов прокомментировал свои планы на будущее и рассказал о желании поиграть в АПЛ
Фото: официальный сайт ЦСКА
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