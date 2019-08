Шалимов: Чалову надо выиграть молодёжный ЧЕ. Потом поговорим о первой сборной

View this post on Instagram

Это золотая молодёжка, которая обыграла сборную Югославии с (Бобан, Миятович, Бокшич, Просинечки, Ярни) в финале Чемпионата Европы по сумме двух матчей 7:3! Полностью согласен с решением, что Сафонов, Игнатьев, Сулейманов, Обляков, Чалов, Рассказов должны играть за молодёжку и выиграть Чемпионат Европы! А потом можно говорить про первую сборную!