Шалимов: Чалову надо выиграть молодёжный ЧЕ. Потом поговорим о первой сборной

Фото: eng.rfpl.org

В инстаграме Шалимов опубликовал фотографию молодежной сборной СССР 1980 года и написал:- Это золотая молодежка, которая обыграла сборную Югославии с Бобаном, Миятовичем, Бокшичем, Просинечки, Ярни в финале чемпионата Европы по сумме двух матчей 7:3! Полностью согласен с решением, что Сафонов, Игнатьев, Сулейманов, Обляков, Чалов, Рассказов должны играть за молодежку и выиграть чемпионат Европы! А потом можно говорить про первую сборную!Напоминаем, что молодёжную сборную России ожидают игры отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с Сербией и Болгарией.