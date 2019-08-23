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"Зенит" и ещё 4 клуба получат по 17 тысяч за картонного Сутормина

"Спорт Бизнес Онлайн" сообщает, что "Рубин" распределит заработанное на продаже картонной фигуры футболиста Алексея Сутормина между пятью клубами
Официальный сайт "Рубина"
По информации издания, по 17 тыс. рублей получат клубы, которые воспитывали игрока. В их число вошли: ДЮСШ "Крылатское", ДЮСШ "Химки", академия "Зенита", школа "Строгино" и "Волгарь".

В результате клубы получат больше денег, чем с реального перехода Сутормина в "Зенит" (стоимость трансфера составила 50 тыс рублей)

"Рубину" эта фигура досталась за 8 тысяч рублей.


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Теги: Рубин Сутормин Зенит
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