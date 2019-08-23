"Зенит" и ещё 4 клуба получат по 17 тысяч за картонного Сутормина

"Спорт Бизнес Онлайн" сообщает , что "Рубин" распределит заработанное на продаже картонной фигуры футболиста Алексея Сутормина между пятью клубами

Официальный сайт "Рубина"

По информации издания, по 17 тыс. рублей получат клубы, которые воспитывали игрока. В их число вошли: ДЮСШ "Крылатское", ДЮСШ "Химки", академия "Зенита", школа "Строгино" и "Волгарь".



В результате клубы получат больше денег, чем с реального перехода Сутормина в "Зенит" (стоимость трансфера составила 50 тыс рублей)



"Рубину" эта фигура досталась за 8 тысяч рублей.