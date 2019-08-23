По информации издания, по 17 тыс. рублей получат клубы, которые воспитывали игрока. В их число вошли: ДЮСШ "Крылатское", ДЮСШ "Химки", академия "Зенита", школа "Строгино" и "Волгарь".
В результате клубы получат больше денег, чем с реального перехода Сутормина в "Зенит" (стоимость трансфера составила 50 тыс рублей)
"Рубину" эта фигура досталась за 8 тысяч рублей.
"Зенит" и ещё 4 клуба получат по 17 тысяч за картонного Сутормина
"Спорт Бизнес Онлайн" сообщает, что "Рубин" распределит заработанное на продаже картонной фигуры футболиста Алексея Сутормина между пятью клубами
Официальный сайт "Рубина"
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