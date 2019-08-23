"Ростов" - арбитру Карасёву: мы проведем матч под рок-музыку. Знаем, что вы тру-ценитель рока и приглашаем вас на игру с "Рубином"

Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того, мы готовы обеспечить Вас билетами в Екатеринбург, где Вам предстоит судить игру "Урала" с "Сочи", - приводится в сообщении.
Обращение к Сергею Карасеву ???— Football Club Rostov (@rostovfc) August 23, 2019
Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб "Ростов" первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки.
Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берете уроки игры на гитаре?
Приглашаем Вас на «Ростов-Арену» 25 августа. pic.twitter.com/kbltVhCN2t
Ранее Карасёв рассказал в интервью о том, что играет на гитаре и хотел бы собрать метал-группу.