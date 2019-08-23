» » "Ростов" - арбитру Карасёву: мы проведем матч под рок-музыку. Знаем, что вы тру-ценитель рока и приглашаем вас на игру с "Рубином"

"Ростов" - арбитру Карасёву: мы проведем матч под рок-музыку. Знаем, что вы тру-ценитель рока и приглашаем вас на игру с "Рубином"

Дончане обратились к судье Сергею Карасёву и пригласили его на матч 7 тура РПЛ против "Рубина"
- Обращение к Сергею Карасеву. Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб "Ростов" первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берете уроки игры на гитаре. Приглашаем Вас на "Ростов-Арену" 25 августа.

Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того, мы готовы обеспечить Вас билетами в Екатеринбург, где Вам предстоит судить игру "Урала" с "Сочи", - приводится в сообщении.

Ранее Карасёв рассказал в интервью о том, что играет на гитаре и хотел бы собрать метал-группу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Карасев Ростов Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Зидан: Навас? Не вижу возможностей для его перехода в другую команду
"Динамо" хочет арендовать нападающего из АПЛ? 3
"Ростов" - арбитру Карасёву: мы проведем матч под рок-музыку. Знаем, что вы тру-ценитель рока и приглашаем вас на игру с "Рубином" 2
Кафельников: Кононов? Если не справится в ответном матче против "Браги", должен идти куда подальше 4
Нико Ковач: мне 47 лет, и я напивался всего десять раз! 1
У экс-футболиста "Спартака" обнаружен рак 5
Аршавин: покер на "Энфилде"? Были другие матчи, которые получились для меня лучше 1
"Манчестер Сити" выпустил форму в поддержку ЛГБТ 5
"Зенит" и ещё 4 клуба получат по 17 тысяч за картонного Сутормина 7
Фернандо Торрес проведет сегодня прощальный матч
"Наполи" объявил о переходе Лосано
Тихонов: уверен, что "Спартак" спокойно обыграет "Брагу" в ответном матче 8
СМИ: игроки "Барселоны" недовольны ситуацией с переходом Неймара
"Рома" хочет арендовать Калинича
"Фиорентина" эпично представила Рибери
Антон Миранчук: если смотреть на мой потенциал, вижу себя в "Валенсии" 2
Алекс Окслейд-Чемберлен: это мечта – продлить контракт с "Ливерпулем"
Саншеш близок к переходу в "Лилль"
Шалимов: Чалову надо выиграть молодёжный ЧЕ. Потом поговорим о первой сборной 6
Чалов: я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было поиграть в Англии 4
Гендиректор "Краснодара": немногое можем сделать из-за ФФП. Будем привлекать больше молодежи 14
Эмери сказал двум игрокам "Арсенала" искать новые клубы
Ещенко: не пройти такую "Брагу" будет катастрофой 7
"Монако" хочет купить Кессиэ
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА 17
Вальбуэна: я прогрессировал в России 1
Чалов: Жиго сыграл в мяч, но с нанесением травмы 20
Президент "Урала": для Мамаева у нас двери открыты
Понсе: не за этим ехали в Брагу 1
Андрей Червиченко: брать «Брагу» особо нечем - Понсе с трех метров промахивается, форма Шюррле подсела 3
Все новости