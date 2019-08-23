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"Динамо" хочет арендовать нападающего из АПЛ?

Форвард "Уотфорда" Стефано Окака Чука может продолжить карьеру в Москве
Фото: ultrasports
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что "бело-голубые" проявляют интерес к игроку.

По информации журналиста, в ближайшее время представителя стороны встретятся и обсудят условия аренды с правом выкупа.

Заключительную часть прошедшего сезона игрока провёл в аренде в "Удинезе". Там он забил 6 мячей в 16 играх.


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Теги: Динамо Уотфорд
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