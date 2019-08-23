"Динамо" хочет арендовать нападающего из АПЛ?

Форвард "Уотфорда" Стефано Окака Чука может продолжить карьеру в Москве

Фото: ultrasports

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что "бело-голубые" проявляют интерес к игроку.



По информации журналиста, в ближайшее время представителя стороны встретятся и обсудят условия аренды с правом выкупа.



Заключительную часть прошедшего сезона игрока провёл в аренде в "Удинезе". Там он забил 6 мячей в 16 играх.