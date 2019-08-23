Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура РПЛ со "Спартаком".
"Я очень жду игру со "Спартаком". Это как ожидание Нового года или дня рождения. Ощущения как в детстве. Понимаю, что для моей жизни это большое событие. Это как дерби, когда 80 тысяч в "Лужники" приходило. Здесь такие же чувства. Какой жду встречи с болельщиками? Тёплой и дружелюбной. У меня с болельщиками никогда не было никаких проблем, наоборот, они только поддерживали меня, за что я благодарен. Мы разошлись хорошо. Я просто ушёл в другой клуб, но мы остаёмся добрыми товарищами.
Буду ли праздновать гол, если забью? Давайте я сначала забью (улыбается). Но, скорее всего, нет. "Спартак" — не чужая для меня команда. Я провёл там девять великолепных лет", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Дмитрий Комбаров: если забью "Спартаку", то, скорее всего, не буду праздновать
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