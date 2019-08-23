Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров высказался о подвиге членов экипажа самолёта Airbus А321.
"Когда перед матчем с "Уралом" увидел пилотов, посадивших самолёт на кукурузное поле в Подмосковье, эмоции просто переполняли. Ты видишь перед собой настоящих героев, они совершили подвиг. У меня чуть слеза не навернулась. А самое главное, что, когда они выходили, весь стадион просто стоя им аплодировал, скандировал "молодцы". Я прямо заряд энергии получил, вдохновения какого-то. Это не какие-то придуманные герои, а самые настоящие", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Дмитрий Комбаров: чуть слеза не навернулась при виде пилотов, совершивших подвиг
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