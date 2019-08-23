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Эдуард Безуглов: Джикия и Зобнин испытывают колоссальную нагрузку

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья кандидатов в национальную команду перед отборочными матчами ЧЕ-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

— Сейчас все российские клубы кроме "Спартака" и "Краснодара" играют раз в 5-7 дней и, наверное, поэтому большого количества травм ожидать и не приходится. В связи с этим не вызывает ли у вас опасение график московского и краснодарского клубов, которые с 13 июля провели 9 игр, а до матчей сборной предстоят еще три встречи. Георгий Джикия и Роман Зобнин играют важную роль и в клубе и в сборной — может получиться, что менее чем за 50 дней они проведут 12 матчей.

— График игр и Георгия, и Романа вызывают у нас даже не опасение, а тревогу — ведь они всегда действуют на поле с высочайшей самоотдачей — лидеры команды по-другому играть и не должны. Но мы понимаем, что сейчас ребята испытывают колоссальную и физическую и психоэмоциональную нагрузку.

Добавьте к этому перелеты, в том числе, такие дальние, как в Португалию — "Спартак", к примеру, провел в воздухе порядка 14 часов.

— В этой ситуации риск травм резко возрастает?

— Действительно, при играх каждые 4-5 дней на протяжении двух месяцев риск мышечных травм становится выше, и это должны понимать как клубные врачи, так и тренеры. Уверен, что в «Спартаке» все это понимают и точно примут превентивные меры — ведь потерять футболиста из-за травмы на 3-4 недели однозначно хуже, чем дать ему передохнуть по ходу столь напряженного игрового графика.

— А что можно в такой ситуации предпринять?

— Как уже много лет пишут ведущие европейские специалисты, выход, по большому счету, здесь только один — ротация состава, то есть дать игрокам возможность перевести дух хотя бы после каждой четвертой игры в таком графике. Ну и, конечно, грамотное восстановление, контроль и планирование тренировочного процесса с использованием различных современных технологий — насколько я понимаю, сейчас в "Спартаке" с этим полный порядок.

"СЭ"


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Теги: Безуглов Джикия Зобнин Спартак
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